مباحثات مصرية- سودانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، التي تقوم بزيارة إلى القاهرة.ومن المنتظر أن يتناول اللقاء الذي يعقد بقصر التحرير العلاقات المصرية السودانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.كما يعقد الوزير شكري ونظيرته السودانية مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماعات.