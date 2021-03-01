العراق يطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا

العراق يطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا
الإثنين 01/مارس/2021 - 08:50 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وذكر بيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أنه تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح "Covid-19" عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص http:cov19reg.phd.iq، داعية المواطنين إلى التسجيل والحجز للقاح.
وذكر بيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أنه تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح "Covid-19" عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص http:cov19reg.phd.iq، داعية المواطنين إلى التسجيل والحجز للقاح.