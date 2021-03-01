العراق يطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.وذكر بيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أنه تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح "Covid-19" عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص http:cov19reg.phd.iq، داعية المواطنين إلى التسجيل والحجز للقاح.