محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ 1000 مشروع خدمي

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٠٠٠ مشروع على أرض المحافظة فيما سيتم الانتهاء من ٤٥٠ مشروعا آخرين بحلول 30 يونيو المقبل، في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي.جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية لمتابعة أنشطة البرنامج على أرض المحافظة في حضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بقنا والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة وفريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.وأضاف الداودي، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية من خلال برنامج التنمية المحلية أبرزها مشروعىّ الصرف الصحي بنقادة وقفط واللذان يخدمان حوالى ٣٠٠ ألف مواطن من أهالي المركزين ومحطة مياه حجازة بحرى بطاقة إنتاجية ١٢٠ لتر ثانية تخدم ٥٠ ألف مواطن من أهالي القرية كما يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى أبرزها مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا والذى يخدم ٧ قرى بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٩ ألف م٣ يوم مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.من جانبهم أثنى أعضاء بعثة البنك الدولي على انتظام معدلات تنفيذ المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية وأبدوا إعجابهم بمستوى التطور الاجتماعي والثقافي الذى شهدته المحافظة مؤخرا كما قدموا شكرهم للمسؤولين على حُسن الاستقبال والضيافة.