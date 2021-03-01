«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تداول موقع الذي على منصات السوشيال ميديا لتلقي نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.وقال محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات "بأحد جروبات واتسآب":" "المواقع التي تطلب أكواد الثانوية العامة لعرض نتيجة الامتحان غير تابع للوزارة وسيتم التحري عن مصدرها".وأضاف: "يرجى عدم إعادة نشره حتي لا يثير بلبلة لدي أبناؤنا الطلاب".وحضر 648 ألف و791 طالبا طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.وتمكن 640 ألفا و431 طالب طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألفا و72 طالبا طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%.كما أدى 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا طالبة بنسبة حضور 95.4%.جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".