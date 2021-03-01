«سبوتيفاي» تتوسع في خدمات البث الموسيقي الرقمي في 80 سوقًا جديدة

أعلنت شركة "سبوتيفاي" (Spotify) السويدية المتخصصة في تقديم خدمات البث الصوتي والموسيقي عبر الإنترنت، عن توسعها في أكثر من 80 سوقًا جديدة حول العالم.وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني أن هذه تعد أكبر عملية توسع شامل في تاريخها، حيث ستقدم خدمة الاشتراك في البث الصوتي لأكثر من 80 سوقًا جديدة حول العالم، وإضافة 36 لغة إلى منصتها، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في وصول "الأصوات المحلية" إلى جمهور عالمي.وأضافت الشركة أنها تسعى إلى تسريع اكتشاف أنواع جديدة من الموسيقى التي اكتسبت مكانة في الموسيقى العالمية، مثل "كيه بوب" (K-Pop)، و"ريجيه تون" (reggaeton) و"امابيانو" (amapiano).وأوضحت "سبوتيفاي" أن هذا التوسع يمنح فرصة لصانعي المحتوى الصوتي حول العالم لخلق واكتشاف وبناء مستقبل مهني في هذا المجال، كما يعطي الفرصة لأكثر من مليار مشترك في الخدمة لمعرفة محتويات صوتية متعددة.