«الصحة العراقية» توصي بفرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما
الإثنين 01/مارس/2021 - 08:43 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الإثنين عن توصية بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: أنها أوصت بـ"فرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما".
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 3599 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم العراق.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: أنها أوصت بـ"فرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما".
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 3599 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم العراق.