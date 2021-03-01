«الصحة العراقية» توصي بفرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الإثنين عن توصية بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: أنها أوصت بـ"فرض حظر للتجوال لمدة 14 يوما".وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 3599 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم العراق.