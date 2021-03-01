بلجيكا تعارض ربط التطعيمات ضد كورونا بحقوق السفر

عارضت بلجيكا، الإثنين، ربط التطعيمات ضد وباء (كوفيد 19) بحقوق السفر، بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقدم مشروع قانون بشأن برنامج الاتحاد الأوروبي المخطط له بشأن شهادة التطعيم الأوروبية في غضون أسبوعين.وكتبت وزيرة الخارجية صوفي ويلمز، على تويتر "بالنسبة لبلجيكا، ربط التطعيم بحرية التنقل في أنحاء أوروبا ليس واردا"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمييز، مضيفة أن "التطعيم ليس إلزاميا والحصول على اللقاح لم يتم تعميمه بعد".ويعمل الاتحاد الأوروبي بشأن خطة للسماح للدول الأعضاء بالاعتراف بشهادة إثبات التطعيم التي يقدمه مواطنوها.في قمة الأسبوع الماضي التي ركزت على استراتيجية خاصة بمرض كوفيد 19 حدد قادة الاتحاد الأوروبي هدفًا لإنهاء العمل الفني في غضون ثلاثة أشهر.وتتمثل إحدى أفكار المستند القابل للقراءة بشكل موحد والمقاوم للتزوير في رمز الاستجابة السريعة(كيو أر) الذي يمكن طبعه على وثيقة أو إدراجه في الهاتف الذكي، على غرار تذكرة القطار، ولكي ينجح ذلك يجب أن تكون الأنظمة الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 قابلة للتشغيل المتبادل.في حين أن الدول المهتمة بالسياحة كاليونان وقبرص ترغب في إعادة إطلاق السفر الصيفي، فإن بعض البلدان، مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا تحجم عن البدء في ربط مثل هذا الاثبات بمزايا مثل السفر أو الوجبات في الخارج أو رحلات السينما.ولم يحسم العلم بعد ما إذا كان التطعيم يوقف انتشار الفيروس وعدم الإصابة بالمرض المرض.علاوة على ذلك، فبعد شهرين من حملة التطعيم التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لم يحصل سوى 7% من السكان على جرعة واحدة على الأقل بحسب أرقام من مشروع "عالمنا في بيانات" التابع لجامعة أكسفورد.