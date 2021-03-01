الصحة العالمية: من المبكر اعتبار 2021 سيشهد انتهاء كورونا

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إنه من المبكر اعتبار أن العالم سينتهى من فيروس كورونا بنهاية 2021، لكن إن تصرف الجميع بذكاء فإنه من الممكن الانتهاء من الوفيات من خلال الإبقاء على عدد الإصابات بالفيروس فى أدنى مستوى حتى يمكن تقليل أعداد مَن يدخلون الى المستشفيات، إضافة إلى توسيع استخدام اللقاحات.أشار رايان فى ردود على أسئلة الصحفيين بمؤتمر صحفى مساء الإثنين بمقر المنظمة فى جنيف، إلى أنه ثبت أن اللقاحات تقلل من أثر العدوى، وأيضًا، من خطر الاصابة بالفيروس وهى انباء مشجعة للغاية.ونوه رايان إلى أن الوضع اليوم أفضل مما كان عليه قبل عشرة اسابيع ولكن من الصعب فى هذه المرحلة ان ينتهى العالم من الفيروس ولكن يمكن ان يكون بدء توسيع نشر اللقاحات هو البداية.فى نفس الإطار، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف إنه من الصعب التنبؤ بنهاية الفيروس الآن، لافتة إلى أن بعض البلدان عادت لفتح المدارس وأكدت أن هذا الفتح يجب أن يكون مع انخفاض عدد الإصابات مع التشديد على عدم المخالطة واتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والاستمرار فى اتخاذ تدابير السلامة.