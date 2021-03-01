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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية اليمن ولوكسمبورج يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:40 م
أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك
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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية في الملف اليمني والهجوم الحوثي على محافظة مأرب والانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشاد بن مبارك وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بدور لوكسمبورج ومساهمتها في دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للحد من الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي على اليمنيين منوها بأن معالجة هذه الكارثة يجب أن يكون من خلال معالجة جذورها السياسية.

وتطرق الوزير اليمني إلى التطورات العسكرية على ضوء الهجوم الحوثي على محافظة مأرب، مشيرا الى أن التصعيد العسكري الحوثي جاء في وقت يتحدث فيه الجميع عن السلام وفي ظل دعوات صادقة لتحقيق تسوية سياسة، وأضاف أن الحوثيين وسعوا من انتهاكاتهم بحق الأطفال، ونشروا خطاب الكراهية ومارسوا أبشع الانتهاكات بحق النساء والمعتقلات السياسيات في سجونهم.

وأكد أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وتمكينها من القيام بواجبها لتحسين الأوضاع في البلاد وخدمة كافة المواطنين في مناطق الجمهورية كافة.

من جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبورج سعي بلاده للمساعدة في تخفيف وطأة الكارثة الإنسانية ودعم وحدة وأمن واستقرار اليمن والوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار.

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