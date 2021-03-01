«الداخلية التونسية»: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 30 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، أن الوحدات التابعة لمحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس في حلق الوادي، تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ومن ضبط 30 شخصًا.وأضافت الداخلية التونسية في بيان على الصفحة الرسمية: أن الأشخاص الذين تم ضبطهم كانوا بصدد انتظار فرصة للصعود على متن إحدى البواخر الراسية بميناء حلق الوادي قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة.وكانت وزارة الداخلية التونسية قد ذكرت في بيان آخر، اليوم الاثنين، أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بولاية نابل، قامت بضبط شخصين من سكان ولاية بنعروس على متن سيارة خاصة، تبين أنها محملة بأوعية بلاستيكية تحتوي على مادة البنزين، وباستجوابهما تبين أنهما كانا يعتزمان المشاركة في عملية هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل الجهة.