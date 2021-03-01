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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدمرة أمريكية ترسو في السودان لأول مرة منذ عقود

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:20 م
مدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية
وكالات
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رست مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية على الساحل السوداني المطل على البحر الأحمر، اليوم الإثنين، في أحدث مؤشر على دفء العلاقات مع واشنطن، بعد يوم واحد من زيارة فرقاطة روسية.

تبرز الزيارتان حجم التنافس الدولي على النفوذ في السودان، الذي يقع في منطقة تغلي بالاضطرابات بين القرن الأفريقي والخليج وشمال أفريقيا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وكان حوالي 300 من مشاة البحرية الأمريكية يقفون في وضع الانتباه على متن السفينة ونستون تشرشل وفي استقبالهم فرقة موسيقى عسكرية سودانية في بورتسودان، ذات أهمية الاستراتيجية وميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر.

وتعتزم روسيا إقامة قاعدة بحرية هناك تتمتع بإمكانية السماح برسو السفن التي تعمل بالطاقة النووية، وأوردت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الفرقاطة الأميرال جريجوروفيتش أصبحت أول سفينة حربية
روسية تدخل الميناء أمس الأحد.

وقبل الإطاحة بالبشير، وقعت كل من قطر وتركيا اتفاقات لإعادة تأهيل ميناء سواكن القريب على البحر الأحمر.

وشرعت الولايات المتحدة والسودان في إعادة وصل العلاقات السياسية والاقتصادية، ورفعت واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أواخر العام الماضي. وكان السودان متهما في عهد
البشير بتوفير الملاذ للجماعات المتشددة.

وقال الأميرال مايكل باز، مدير الشؤون البحرية في الأسطول السادس الأمريكي "سبب وجودي هنا هو الرغبة في معرفة المزيد عن بلدكم وتطوير شراكات مع أسطولكم البحري".

وقال العقيد إبراهيم حماد قائد الأسطول البحري في بورتسودان: إن الزيارة جاءت بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاما ولها أهمية كبيرة وتمثل عودة للعلاقات الأمريكية السودانية فيما يتعلق بزيارات السفن
الحربية.

وفي أواخر يناير، زار مسؤولون من القيادة الأمريكية لأفريقيا السودان وناقشوا مع المسؤولين السودانيين "فرص إقامة روابط عسكرية في المستقبل" حسبما ورد في بيان أمريكي.

وقال الأسطول السادس الأمريكي: إن المسؤولين السودانيين سيقومون بجولة في السفينة، و"يستكشفون فرص العمل معا ووضع أساس لعلاقة تلتزم بالأمن والاستقرار" مع نظرائهم الأمريكيين.

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