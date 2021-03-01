العراق: ضربات جوية تدمر مضافات لداعش في الأنبار وديالي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، تدمير مضافة (قاعة اجتماعات والاستقبال) لتنظيم داعش الإرهابي في ضربة لطيران الجيش في محافظة الأنبار.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن أبطال طيران الجيش نفذوا عملية استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الأنبار تمكنوا خلالها من العثور على مضافة لعصابات داعش الإرهابية حيث تم تدميرها بالكامل.على صعيد متصل، أعلنت الوزارة تدمير عجلة ودراجة نارية وثلاث مضافات للإرهابيين بضربة لطيران الجيش في ديالى.وذكرت في بيان وفقا لـ(نينا) أن طيران الجيش دمر عجلة ودراجة نارية وثلاث مضافات للإرهابيين وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة في منطقة الإصلاح بمحافظة ديالى.