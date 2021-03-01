بولندا: السلالة البريطانية لكورونا المسؤول الأول عن الموجة الثالثة

أكد وزير الصحة البولندي آدم نيدزييلسكي، الإثنين، أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)هي السبب الأساسي في الموجة الثالثة لتفشي الفيروس في بولندا.وقال نيدزييلسكي في مؤتمر صحفي إن مسؤولية السلالة المتحورة، التي اكتشفت لأول مرة في انجلترا، عن الموجة الثالثة تأكدت من خلال بحوث الجينوم للفيروس في المناطق البولندية ذات عدد الإصابات المرتفع خلال تلك الموجة، موضحا أن نسبة المتحور البريطاني في الإصابات تزداد بشكل سريع جدا، حسبما نقل عنه موقع (ذا فيرست نيوز) الإخباري البولندي.أشار الوزير إلى أن البحث الجيني الأخير في محافظة فارمينسكو - مازورسكي، غرب البلاد، أظهر مسئولية السلالة البريطانية عن 70 % من الإصابات الجديدة، كما ظهرت السلالة لدى 77 % من المصابين في محافظة بمومورسكي، شمال البلاد.وسجلت وزارة الصحة البولندية اليوم، 4 آلاف و786 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد إلى مليون و711 ألفا و772 حالة، كما سجلت 24 حالة وفاة متأثرة بالفيروس؛ ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 43 ألفا و793 حالة.