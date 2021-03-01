«الصحة العالمية»: زيادة إصابات كورونا لأول مرة منذ 7 أسابيع

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الإثنين، إن عدد إصاباتفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم زاد في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ سبعة أسابيع.وأضاف تيدروس أن الزيادة "محبطة لكنها ليست مفاجئة"، وحث الدول على ألا تخفف إجراءات مكافحة انتشار المرض.وأشار إلى أن الدول تسرع بتخفيف تلك الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي جائحة كوفيد-19.وتابع: "إذا اعتمدت الدول فقط على اللقاحات ترتكب خطأ. لا تزال الإجراءات الأساسية للصحة العامة أساس التصدي" للمرض.وذكر أن غانا وساحل العاج صارتا اليوم الإثنين، أول دولتين تبدآن التطعيم بلقاحات مقدمة من كوفاكس، وهو البرنامج الدولي لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. لكنه انتقد الدول الغنية أيضا لأنها تخزن اللقاحات.واختتم تصريحاته قائلا: "من المؤسف أن بعض الدول تواصل إعطاء أولوية لتطعيم الشباب الأصغر سنا والأوفر صحة من سكانها قبل العاملين في مجال الصحة وكبار السن في أماكن أخرى".