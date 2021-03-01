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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: زيادة إصابات كورونا لأول مرة منذ 7 أسابيع

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:30 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الإثنين، إن عدد إصابات
فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم زاد في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ سبعة أسابيع.

وأضاف تيدروس أن الزيادة "محبطة لكنها ليست مفاجئة"، وحث الدول على ألا تخفف إجراءات مكافحة انتشار المرض.

وأشار إلى أن الدول تسرع بتخفيف تلك الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي جائحة كوفيد-19.

وتابع: "إذا اعتمدت الدول فقط على اللقاحات ترتكب خطأ. لا تزال الإجراءات الأساسية للصحة العامة أساس التصدي" للمرض.

وذكر أن غانا وساحل العاج صارتا اليوم الإثنين، أول دولتين تبدآن التطعيم بلقاحات مقدمة من كوفاكس، وهو البرنامج الدولي لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. لكنه انتقد الدول الغنية أيضا لأنها تخزن اللقاحات.

واختتم تصريحاته قائلا: "من المؤسف أن بعض الدول تواصل إعطاء أولوية لتطعيم الشباب الأصغر سنا والأوفر صحة من سكانها قبل العاملين في مجال الصحة وكبار السن في أماكن أخرى".

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