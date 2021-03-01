الزيات: اهتمام «المركزي» بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يشجع الشباب

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، يدل على نتيجة فائض قوي جدًا في الودائع المصرية.وأضاف الزيات لـ"الدستور"، أن هناك 117 مليار جنيه مصري سيتم تخصيصها للشركات الصغيرة، وهذا سيشجع الشباب لعمل مشاريع متناهية الصغر لكي تخدم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وتابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشباب الذين يبدأون عملهم في سن صغيرة لا يحتاجون إلى البحث عن عمل بعد مرحلة الدراسة والجامعة، فهو لديه مشروع قائم خاص به، فيمكن لأي شاب يدرس أن يؤسس مشروع متناهي الصغر.