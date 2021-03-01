رئيس تونس يؤكد وجوب إرساء علاقات تعاون بين دول أفريقيا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، وجوب إرساء علاقات تعاون واندماج بين الدول الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.وشدد سعيد، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، خلال اجتماعه بقصر قرطاج، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المقيمة بتونس، على ضرورة تطوير آليات وفرص الشراكة مع الفضاءات الاقتصادية الإقليمية والدولية في إطار الاحترام المتبادل والندية، بما يتيح الفرصة لتعزيز دور القارة في التجارة العالمية، خلق الثروة، وتحقيق التنمية بما يستجيب للتطلعات المشروعة لشعوب القارة نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ما تزخر به القارة الإفريقية من ثروات طبيعية وإمكانيات بشرية تجعلها قادرة على أن تكون مفخرة للعالم بأسره.