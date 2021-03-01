الرئيس الصينى يتعهد بإمداد بولندا بلقاحات كورونا

تعهّد الرئيس الصيني، شي جينبينج، بإرسال كميات من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" إلى بولندا، التي تواجه هذه الفترة موجة ثالثة من تفشي فيروس "كورونا".وقال شي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي، أندريه دودا، إن بكين تعتزم إمداد وارسو بلقاحات "كوفيد-19" في حدود قدرتها، بما يتوافق مع الطلب على اللقاح في البلد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.