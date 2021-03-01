سفارة أمريكا بالسودان: نسعى لبناء شراكة بين القوات المسلحة في البلدين

أكدت السفارة الأمريكية في السودان السعي جنبًا إلى جنب مع حكومة السودان الانتقالية بقيادة مدنيين، لبناء شراكة بين القوات المسلحة في البلدين.أوضحت السفارة الأمريكية، في بيان الاثنين، أن الأشهر القليلة الماضية شهدت بالفعل زيادة في الارتباطات العسكرية.وقال القائم بالأعمال الأمريكي في السودان، براين شوكان: إن زيارة السفينة "يو إس إس ونستون تشرشل" التاريخية ميناء بورتسودان، تُظهر دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان، ورغبتنا في عهد جديد من التعاون والشراكة مع السودان.