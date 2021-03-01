إيطاليا: 13 ألف إصابة بكورونا و246 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الإثنين عن تسجيل 13 ألفًا و114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و246 وفاة على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقًا لما نقلته صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 2 مليون و938 ألفًا و371 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة خلال نفس الفترة 97 ألفًا و945 حالة.