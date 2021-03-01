وزير الداخلية السودانى يؤكد التزام بلاده بحماية المدنيين فى دارفور

أكد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ علي، وزير الداخلية السوداني، التزام بلاده بحماية وتأمين المدنيين بولايات دارفور، وقدرة الشرطة السودانية على حماية وتأمين المعسكرات.وأوضح وزير الداخلية السوداني، لدى لقائه اليوم الإثنين، مع أتول كاري، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، بحضور الفريق أول شرطة خالد مهدى إبراهيم، مدير عام قوات الشرطة السودانية، أنه عقب قرار مجلس الأمن بإنهاء تفويض بعثة "يوناميد" في السودان، تم وضع خطة متكاملة للتعاون مع البعثة لتأمين الخروج السلس للبعثة، وفق الجدول الزمني المعد لذلك.وأضاف: أن خطط التأمين شملت استيعاب العنصر النسائي للمساهمة في تأمين المعسكرات وأعمال الشرطة المجتمعية، مؤكدًا جاهزية قوات الشرطة لاستلام مهام الحماية من البعثة بعد توفر الدعم الفني الكامل من الحكومة السودانية.من جانبه، أكد كاري، ثقة الأمم المتحدة في قدرة الشرطة السودانية على حماية وتأمين المدنيين بولايات دارفور، مشيدًا بعمليات التأمين والحماية للمدنيين.