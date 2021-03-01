تنمية سيناء.. زيادة الاستثمارات المالية لإقامة مشروعات تنموية (إنفوجراف)

على الرغم من تفشي جائحة كورونا الفترة الماضية، إلا أن عجلة التنمية لم تتوقف لاسيما في مدن ومناطق سيناء، إذ استمر العمل على قدم وساق في مختلف القطاعات والمجالات، بهدف خلق حياة كريمة لأهالي سيناء.وعليه قررت القيادة السياسية رفع المخصصات المالية بواقع 60 % تقريبا، والتي تغطي أعمال التنمية والتطوير في سيناء، الأمر الذى أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات المالية في سيناء من 5.33 مليار جنيه خلال العالم المالي 2019-2020، إلى 8 مليار جنيه في العام الحالي.وترصد "الدستور" بالإحصائيات الرسمية الصادرة لخطة تنمية سيناء، وإقامة المشروعات العملاقة في مختلف المجالات.ووفق خطة التنمية الحالية في شمال سيناء عام 2020-2021 تصدر قطاع الزراعة قائمة المجالات المخطط تنميتها بنسبة تصل إلى 14.3% من جملة استثمارات مالية تبلغ 4.54 مليار جنيه، وحظى قطاع الكهرباء على 11.1 من إجمالي المخصصات المالية، ومن ثم قطاع الإسكان والبنية التحتية الذي يتمثل في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية جاء بمعدل 10.5% لكل من الأنشطة العقارية والمياه.أما في جنوب سيناء وصل عدد المشروعات التنموية إلى 169 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 2020 2021 تبلغ 3،75 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن خطة عام 20192020.وصل معدل إنجاز المشروعات التنموية في سيناء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي إلى حوالي 97%، إذ تم استزراع 400 ألف فدان من مياه امتداد ترعة السلام، وزراعة 56 ألفًا و500 فدان في منطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق.وفيما يخص قطاع الطرق والكباري فقد تم افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، لينضم إلى الأنفاق الأربعة لتتم عملية الربط الكامل بين سيناء والوادى والدلتا، ومن أجل تسهيل ربط سيناء بالمحافظات الأخرى تم الانتهاء من من 5 أنفاق بالإسماعيلية وبورسعيد تكون حلقة وصل تجعل سيناء في قلب المحافظات الاستراتيجية، والتي افتتحها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية في أعياد تحرير سيناء.