«الصحة العالمية»: اعتماد الدولة على اللقاح فقط «خطأ»

قال الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى مساء الإثنين، عقد في مقر المنظمة الدولية بجنيف: إن عدد حالات الإصابة بكورونا عادت للزيادة فى الأسبوع الماضى بعد انخفاض فى عددها لستة أسابيع سابقة على التوالى.أضاف تادروس أن عدد حالات كورونا عادت للزيادة فى الأمريكتين وأوروبا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط، بينما لم تسجل أى زيادات فى إفريقيا أو منطقة غرب المحيط الهادي.وتابع أن المنظمة تعمل لفهم أفضل لأسباب هذه الزيادة، وعزاها إلى تخفيف بعض البلدان للقيود والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى انتشار متغيرات الفيروس.وشدد تادروس على أنه إن اعتمدت البلدان على اللقاحات فحسب فهى ترتكب خطأ، ولا بدّ أن تستمر فى الفحوصات واقتفاء أثر المخالطين ودعم العزل الصحى، كما أنه على الأفراد الاستمرار فى مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وغيرها من إجراءات الوقاية.وتابع أنه من المشجع البدء فى رؤية البلدان فى تطعيم العاملين الصحيين لديها، حيث بدأت الحملات اليوم فى كل من غانا وكوت ديفوار وهما أول بلدين يتلقيان لقاح كورونا من مرفق كوفاكس الذى تقوده المنظمة.أضاف مدير عام منظمة الصحة أنه من المؤسف أن تلك الحملات بدأت فى هذه البلدان متأخرة ثلاثة أشهر عن مثيلتها فى البلدان الغنية، لافتًا إلى أنه من المؤسف أن تقوم البلدان الغنية بتطعيم مَن هم ليسوا فى خطر لديها، بينما العمال الصحيون فى البلدان الأخرى فى خطر، لافتًا إلى أنه لا أحد يطلب من تلك البلدان إهمال شعوبها، لكن المطلوب منها التضامن فقط مع الآخرين.