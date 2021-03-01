مصطفى فهمي من كبار البلد في «الحرير المخملي»

واصل صناع مسلسل "الحرير المخملي"، تصوير مشاهد العمل الذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان مصطفى فهمي.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن مصطفى فهمي يظهر ضمن الأحداث بشخصية رجل من كبار البلد الذي يعكف فيها وهي الفيوم، ويمتلك عدد من الأراضي الزراعية والفدادين وذو نفوذ عالية وغنية، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق ويحمل العديد من المفاجآت."الحرير المخملي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم منهم النجم مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، مها أبو عوف، دنيا عبدالعزيز، محمد الصاوي، يسرا المسعودي، بسمة ماهر، رضوى جودة، كريم الحسيني وآخرون.العمل من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفني، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال، ومن سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.