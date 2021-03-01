وزير السياحة يتابع مستجدات العمل في المتحف الكبير

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار اجتماعه الأسبوعى لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير بمقر المتحف مع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المشروع والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف الكبير، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.خلال الاجتماع، تم متابعة أعمال نقل القطع الأثرية الثقيلة وتثبيتها بالمتحف وما توصلت إليه تطورات العرض المتحفي بصفة عامة وعملية عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون داخل القاعات المخصصة لها.في سياق متصل، اجتمع وزير السياحة مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية للمتحف الكبير، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بخطة الحملة الترويجية والتي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.