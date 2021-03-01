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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تطلق مركزًا لتفعيل شراكات الطاقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:39 م
الطاقة
الطاقة
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أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "SRTI Park"، اليوم الإثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي، مركز (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لابتكارات الطاقة)، وذلك بهدف تفعيل الشراكات في مجالات البحوث والطاقة عبر تسهيل وتسريع الفرص الاستثمارية في هذا المجال.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام): أنه من الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة استغلال مصادر الهيدروجين للحصول على الطاقة، وتلبية الطلب المتنامي عليها، وضمان الحصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، وذات بصمة كربونية منخفضة، وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، جنبًا إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمي من خلال تبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المركز يهدف لبحث سبل مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري اللذين يمثلان هاجسًا مستقبليًا للعالم أجمع لتأثيرهما المباشر على البشرية، ليكون المركز، الذي يتخذ من مجمع الشارقة للابتكار مقرًا له، بمثابة البوابة الإقليمية للابتكار ونمو الأعمال في قطاع الطاقة.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي أن امتلاك دولة الإمارات المعرفة ومراكز الابتكار يجعلها أكثر قدرة على العبور للخمسين عامًا المقبلة محمّلة بالإنجازات النوعية، مشيرًا إلى الاستثمار في الابتكار والمبتكرين يشكل قوة حقيقية لتحقيق طموحات وتطلعات بلاده نحو التقدم باعتباره ضمانة أساسية لاستدامة الإنجازات ومواصلة مسيرة النجاح والتميز.

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