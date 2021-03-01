المغرب يعلق الرحلات الجوية مؤقتًا مع إيطاليا وبلجيكا

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن السلطات المعنية قررت تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا مع إيطاليا وبلجيكا، ابتداءً من ليلة اليوم الإثنين، في إطار الإجراءات الاحترازية من السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكدت ليلى مشبال المديرة العامة لطيران العربية بالمغرب، أنه بعد قرار السلطات المغربية سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وبلجيكا ابتداءً من الليلة.وكان المغرب قد قام الإثنين الماضي بتعليق الرحلات الجوية ذهابًا وإيابًا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا.. إضافة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها ذهابًا وإيابًا.