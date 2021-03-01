«جونسون أند جونسون»: نعمل على تطوير لقاحانا ضد سلالات كورونا المتحورة

قال أليكس جورسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية، إن الشركة تعمل على تعزيز فاعلية لقاحها؛ للمساعدة في التعامل مع سلالات فيروس كورونا.وأضاف جورسكي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين: "نحن واثقون في اللقاح الذي نملكه حاليًا، لكن علينا دائما أن نكون مستعدين للمستقبل علينا أن نكون مستعدين للمجهول".