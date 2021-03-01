حقيقة تسريب امتحان مادة الأحياء الصف الثاني الثانوي 2021

ننشر حقيقة تسريب امتحان مادة الأحياء الصف الثاني الثانوي؛ حيث بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الجديد 2021، السبت الموافق 27 فبراير الماضي، وكثرت الشائعات وترددت الأقاويل حول تسريب امتحان بعض المواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة، وليست المرة الأولى التي يحدث فيها تداول أنباء عن تسريب اسئلة الامتحانات، فقد سبقها العديد من المرات حول ذلك، من بعض الصفحات المستعارة على فيس بوك.





حقيقة تسريب امتحان مادة الأحياء الصف الثاني الثانوي

تسببت صفحة شاومنيج، في أزمة كبيرة بين الطلاب، وذلك بعد قيامها بنشر منشورات بأنها تمتلك أسئلة الامتحانات لبعض المواد، وبالتحديد مادة الأحياء، إشاعات وإدعاءت تقوم بها الصفحة لتزويد عدد المتابعين سنويا، حيث تثير الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، ووزار التربية والتعليم بالإفتراءات التي تقوم بنشرها.





وعلى الجانب الآخر، خرجت وزارة التربية والتعليم، وسرعان ما كذبت تلك الإشاعات، ونفت تمامًا بأن يكون الامتحان قد تم تداوله عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تيليجرام أو فيسبوك.

وأضافت الوزارة، عبر بيانها الصادر، أن جميع الامتحانات النهائية التي يقوم الطلاب بأدائها مستخدمين التابلت ومن المنزل تعتبر مشفرة بأمان شديد ولا يمكن التعرض لها مع التأكيد على كافة الطلاب عدم الانسياق وراء تلك الاشاعات والتركيز علي المراجعه التامة الماده للتمكن من حل الامتحان بكل سهولة متمنين التوفيق لكافة الطلاب.

وقامت الوزارة بالتشديد على الطلاب في عملية تسجيل الحضور، حيث خصصت رابط لذلك، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل من خلاله عقب بدء الامتحان، وعقب الانتهاء منه.





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موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع فصول سنوات النقل، قد بدأت يوم السبت الماضي 27 فبراير، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 11 مارس الجاري 2021، وأن امتحانات الشهادة الإعدادية لا تضاف إلى المجموع النهائي، وإنها فترة اجتياز فقط.