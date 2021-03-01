«الزراعة» تصدر نشرة توصيات لمزارعي العنب
الإثنين 01/مارس/2021 - 08:34 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مارس.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- يتم رش العنب الفليم والسبريور باستخدام اقراص الجبرلين وصول العناقيد لحوالي 7-10 سم طول وو صول حبة العنب لـ4 ملي ميكرون بتركيز 20 جزء في المليون (قرص 100لتر ماء) ويتم تكرار هذه الرشة بعد حوالي 10 أيام من الرشة الأولى، ويتم إضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم توب فيلم لتر ماء.
2- يتم رش أي مركب لتثبيت العقد مثل الأميكتون (مصدر للأكسين) بمعدل 250جم لكل 100 لتر ماء
3- إجراء بعض معاملات التقليم الصيفي مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة فى الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نموًا.
4- يتم قص المحلاق القريب من العنقود حتى لا يسبب في اختناق العنقود
5- خف العناقيد خصوصًا صغيرة الحجم لتفادى ظاهرة زيادة الحمل.
6- الاستمرار في زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون.
7- ري الشتلات الصغيرة وإضافة الخرطوم بجوار كل شتلة
8- تربيط لفروع الأشجار على الخشب ورفعها على السلك بالبلاستك
9- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
10- إزالة السرطانات من على الجذوع
ثانيا: التسميد
اشجار العنب التى تروى بالتنقيط
الرى الأولى – يضاف 2 ك سلفات نشادر
الرية الثانية - يضاف 2 ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة - يضاف 2لتر حامض امينى للفدان مدة شهر
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف2لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوما بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر يوم
السنة الثانية 12-14 لتر يوم
السنة الثالثة 14 لتر يوم
السنة الرابعة 16 لتر يوم
يتم الري اليومي لمدة ساعة كما ياتي
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1 المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقى عند وصول الأفرع الحديثة الى طول 25 سم فى المتوسط، وذلك بالرش بأى من المبيدات الموصى بها. عند ظهور الإصابة يمكن استخدام المبيدات الجهازية
2- يتم مكافحة البياض الدقيق والبياض الزغبي باستخدام الرادوميل بمعدل 1جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء
3-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
لمبادة 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء- سليكرون 1 سم الترماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء - موسبيلان 1 سم التر ماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء
4-تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50سم من سطح الأرض وبمعدل مصيدة واحدة لكل فدان.
5-فى حالة وجود إصابة بالنيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموصى به.
ملحوظة هامة
افضل مبيدات المستخدمة في مقاومة النيماتودا
تميك 15% 15كجم للفدان في شهر 8 او 10- فايديت 24% بمعدل 2.5 لتر للفدان في شهر مارس-راجبي 10% بمعدل 20كجم للفدان- بيور وتينج بمعدل 2 للفدان ويتم الاضافة من مرتين الي اربع مرات بمعدل مرة كل 6 شهور او كل 3 شهور( افضلهم )
6-في حالة وجود الإصابة بالاكاروسات العادية ( 5 – 7 ) أفراد علي الورقة
ترش الأشجار بالتديفول 250 سنتبمتر مكعب 100 لتر ماء- كوميت 130 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء
7-فحص أوراق النموات الحديثة لاكتشاف الإصابة بالتربس والجا سيد
• مكافحة التربس دايمثويت 150 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء
• مكافحة الجاسيد ملاثيون 75% 300 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء
8-. لمكافحة القواقع بالطعم السام (93 جزء رده +2 جزء نوفاكرون + 5 جزء عسل اسود) ويخلط العسل بالردة في الماء ويضاف المبيد في الصباح الباكر توضع الخلطة علي شكل دائرة حول الشجرة، ويضاف كبريتات الحديدوز بمعدل 500 جم شجرة.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- يتم رش العنب الفليم والسبريور باستخدام اقراص الجبرلين وصول العناقيد لحوالي 7-10 سم طول وو صول حبة العنب لـ4 ملي ميكرون بتركيز 20 جزء في المليون (قرص 100لتر ماء) ويتم تكرار هذه الرشة بعد حوالي 10 أيام من الرشة الأولى، ويتم إضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم توب فيلم لتر ماء.
2- يتم رش أي مركب لتثبيت العقد مثل الأميكتون (مصدر للأكسين) بمعدل 250جم لكل 100 لتر ماء
3- إجراء بعض معاملات التقليم الصيفي مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة فى الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نموًا.
4- يتم قص المحلاق القريب من العنقود حتى لا يسبب في اختناق العنقود
5- خف العناقيد خصوصًا صغيرة الحجم لتفادى ظاهرة زيادة الحمل.
6- الاستمرار في زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون.
7- ري الشتلات الصغيرة وإضافة الخرطوم بجوار كل شتلة
8- تربيط لفروع الأشجار على الخشب ورفعها على السلك بالبلاستك
9- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
10- إزالة السرطانات من على الجذوع
ثانيا: التسميد
اشجار العنب التى تروى بالتنقيط
الرى الأولى – يضاف 2 ك سلفات نشادر
الرية الثانية - يضاف 2 ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة - يضاف 2لتر حامض امينى للفدان مدة شهر
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف2لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوما بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر يوم
السنة الثانية 12-14 لتر يوم
السنة الثالثة 14 لتر يوم
السنة الرابعة 16 لتر يوم
يتم الري اليومي لمدة ساعة كما ياتي
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1 المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقى عند وصول الأفرع الحديثة الى طول 25 سم فى المتوسط، وذلك بالرش بأى من المبيدات الموصى بها. عند ظهور الإصابة يمكن استخدام المبيدات الجهازية
2- يتم مكافحة البياض الدقيق والبياض الزغبي باستخدام الرادوميل بمعدل 1جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء
3-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
لمبادة 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء- سليكرون 1 سم الترماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء - موسبيلان 1 سم التر ماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء
4-تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50سم من سطح الأرض وبمعدل مصيدة واحدة لكل فدان.
5-فى حالة وجود إصابة بالنيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموصى به.
ملحوظة هامة
افضل مبيدات المستخدمة في مقاومة النيماتودا
تميك 15% 15كجم للفدان في شهر 8 او 10- فايديت 24% بمعدل 2.5 لتر للفدان في شهر مارس-راجبي 10% بمعدل 20كجم للفدان- بيور وتينج بمعدل 2 للفدان ويتم الاضافة من مرتين الي اربع مرات بمعدل مرة كل 6 شهور او كل 3 شهور( افضلهم )
6-في حالة وجود الإصابة بالاكاروسات العادية ( 5 – 7 ) أفراد علي الورقة
ترش الأشجار بالتديفول 250 سنتبمتر مكعب 100 لتر ماء- كوميت 130 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء
7-فحص أوراق النموات الحديثة لاكتشاف الإصابة بالتربس والجا سيد
• مكافحة التربس دايمثويت 150 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء
• مكافحة الجاسيد ملاثيون 75% 300 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء
8-. لمكافحة القواقع بالطعم السام (93 جزء رده +2 جزء نوفاكرون + 5 جزء عسل اسود) ويخلط العسل بالردة في الماء ويضاف المبيد في الصباح الباكر توضع الخلطة علي شكل دائرة حول الشجرة، ويضاف كبريتات الحديدوز بمعدل 500 جم شجرة.