«الزراعة» تصدر نشرة توصيات لمزارعي العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مارس.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولا: أهم العمليات1- يتم رش العنب الفليم والسبريور باستخدام اقراص الجبرلين وصول العناقيد لحوالي 7-10 سم طول وو صول حبة العنب لـ4 ملي ميكرون بتركيز 20 جزء في المليون (قرص 100لتر ماء) ويتم تكرار هذه الرشة بعد حوالي 10 أيام من الرشة الأولى، ويتم إضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم توب فيلم لتر ماء.2- يتم رش أي مركب لتثبيت العقد مثل الأميكتون (مصدر للأكسين) بمعدل 250جم لكل 100 لتر ماء3- إجراء بعض معاملات التقليم الصيفي مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة فى الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نموًا.4- يتم قص المحلاق القريب من العنقود حتى لا يسبب في اختناق العنقود5- خف العناقيد خصوصًا صغيرة الحجم لتفادى ظاهرة زيادة الحمل.6- الاستمرار في زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون.7- ري الشتلات الصغيرة وإضافة الخرطوم بجوار كل شتلة8- تربيط لفروع الأشجار على الخشب ورفعها على السلك بالبلاستك9- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة10- إزالة السرطانات من على الجذوعثانيا: التسميداشجار العنب التى تروى بالتنقيطالرى الأولى – يضاف 2 ك سلفات نشادرالرية الثانية - يضاف 2 ك سماد مركب 19 – 19 – 19الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيومالرية الربعة - يضاف 2لتر حامض امينى للفدان مدة شهريضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهريضاف2لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوما بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوماثالثا: برنامج الريالسنة الأولى 8 لتر يومالسنة الثانية 12-14 لتر يومالسنة الثالثة 14 لتر يومالسنة الرابعة 16 لتر يوميتم الري اليومي لمدة ساعة كما ياتي30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرةرابعا: برنامج المكافحةمقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية1 المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقى عند وصول الأفرع الحديثة الى طول 25 سم فى المتوسط، وذلك بالرش بأى من المبيدات الموصى بها. عند ظهور الإصابة يمكن استخدام المبيدات الجهازية2- يتم مكافحة البياض الدقيق والبياض الزغبي باستخدام الرادوميل بمعدل 1جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء3-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.لمبادة 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء- سليكرون 1 سم الترماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء - موسبيلان 1 سم التر ماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء4-تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50سم من سطح الأرض وبمعدل مصيدة واحدة لكل فدان.5-فى حالة وجود إصابة بالنيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموصى به.ملحوظة هامةافضل مبيدات المستخدمة في مقاومة النيماتوداتميك 15% 15كجم للفدان في شهر 8 او 10- فايديت 24% بمعدل 2.5 لتر للفدان في شهر مارس-راجبي 10% بمعدل 20كجم للفدان- بيور وتينج بمعدل 2 للفدان ويتم الاضافة من مرتين الي اربع مرات بمعدل مرة كل 6 شهور او كل 3 شهور( افضلهم )6-في حالة وجود الإصابة بالاكاروسات العادية ( 5 – 7 ) أفراد علي الورقةترش الأشجار بالتديفول 250 سنتبمتر مكعب 100 لتر ماء- كوميت 130 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء7-فحص أوراق النموات الحديثة لاكتشاف الإصابة بالتربس والجا سيد• مكافحة التربس دايمثويت 150 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء• مكافحة الجاسيد ملاثيون 75% 300 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء8-. لمكافحة القواقع بالطعم السام (93 جزء رده +2 جزء نوفاكرون + 5 جزء عسل اسود) ويخلط العسل بالردة في الماء ويضاف المبيد في الصباح الباكر توضع الخلطة علي شكل دائرة حول الشجرة، ويضاف كبريتات الحديدوز بمعدل 500 جم شجرة.