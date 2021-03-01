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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

صينيون يقتنصون الآلات المستعملة لصنع رقائق المعالجات الإلكترونية

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:50 م
المعالجات الإلكترونية
المعالجات الإلكترونية
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يتجه صانعون صينيون متخصصون في صناعة أشباه الموصلات إلى اقتناص آلات مستعملة لصناعة رقائق المعالجات الإلكترونية، لمواجهة الضغط الأمريكي، وبيعت آلات "عديمة القيمة منذ عدة سنوات" بمبلغ مليون دولار.

وذكر موقع "نيكي" الياباني أن اندفاع صانعي أشباه الموصلات الصينيين لشراء تلك الآلات يهدف إلى إنتاج منتجات محلية وسط التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى الطلب الصيني المتزايد أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الآلات في السوق الثانوية اليابانية.

ووفقا لتجار الآلات المستعملة في السوق اليابانية ارتفع سعر آلات صنع الشرائح الإلكترونية بنسبة 20٪ عن العام الماضي، بسبب الطلب الصيني على آلات الجيل الأقدم غير المقيدة بالعقوبات الأمريكية على الصين، مما يمنح اللاعبين الصينيين وصولًا غير مقيد.

ويرجع ذلك أيضا وفقا للموقع لطول مدة البقاء في المنزل جراء جائحة فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع الطلب على رقائق المعالجات في جميع أنحاء العالم.

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