القليوبية: 16 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية اليوم الإثنين 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.وبحسب بيان مديرية الصحة، سجل حي غرب شبرا الخيمة أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة بـ4 حالات فيما سجلت مدينة العبور وشبين القناطر وحي شرق شبرا الخيمة وقها صفر إصابة؛ ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13212 حالة.فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1022 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 828 حالة، وبنها 4105 حالات، وشرق شبرا الخيمة 1325 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1396 حالة، وشبين القناطر 902 حالة، وطوخ 1712 حالة، قليوب 911 مدينة قها 80 حالة، وكفر شكر 767 حالة إصابة".