النمسا تقدم مساعدات للإغاثة الإنسانية في اليمن بـ6 ملايين يورو

أعلنت النمسا، اليوم الإثنين، عن تقديم 6 ملايين يورو لدعم الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.وقال ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، في تصريحات، اليوم الإثنين، أن الوضع الإنساني في اليمن مقلق للغاية بعد سنوات من الصراع مشيرا الى أن أزمة جائحة كورونا تزيد من تفاقم الظروف السيئة في اليمن.وأضاف أنه شارك في مؤتمر دولي رفيع المستوى بالأمم المتحدة اليوم تحت عنوان "اليمن لا يستطيع الانتظار"، مشيرا الى أن النمسا سوف تواصل تقديم المساعدات لإغاثة الشعب اليمني في هذه الظروف الحرجة.