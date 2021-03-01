بعد مد فترة الأوكازيون.. هل تنتعش حركة البيع والشراء؟

شهدت حركة البيع والشراء انخفاضًا ملحوظًا جراء تفشي الجائحة لاسيما محال وتجار الملابس، فعلى الرغم من تنظيم العروض المختلفة وبدء فترة الأوكازيون على موسم الملابس الشتوي، إلا أن سوق الملابس يعاني ركودًا كبيرًا.وفي هذا الصدد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 الأوكازيون الشتوى لينتهى يوم 28 مارس المقبل، بدلًا من يوم 7 مارس، من أجل تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك تلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة فى بعض السلع.بعد قرار مد فترة الأوكازيون من أجل إنعاش حركة لبيع والشراء، تستعرض "الدستور" أسباب ركود البيع في المحال على الرغم من فترة الأوكازيون.محسن السيد، صاحب إحدى محال الملابس في منطقة فيصل، ذكر أن شتاء هذا العام يشهد ركودًا غير مسبوق في شراء الملابس، على الرغم من بدء فترة الأوكازيون والعروض منذ فترة في معظم المحلات على الملابس الشتوي وبعض المعروضات من الصيفي.ويضيف السيد أن هناك ركودًا منذ موسم أوكازيون الصيف الماضي، ودا بسبب انتشار فيروس كورونا وبقاء الناس في منازلهم وابتعادهم عن الوجود في الشوارع والاسواق، خوفا من الاصابة بعدوى فيروس كورونا.وأشار إلى أن قرار مد فترة الأوكازيون سيساهم بالتأكيد في زيادة حركة المبيعات، ولكن الأمر يتوقف على العروض الحقيقية لجذب الزبون إلى شراء أكبر كمية ممكنة.وفق ما أعلنته وزارة التموين فقد وصل إجمالي عدد المشتركين بالأوكازيون ما يقرب من 3000 محل.ومن ناحية التجارة في الملابس واستيرادها كشف محمود جلال، تاجر ملابس، أن حركة التجارة في الملابس تأثرت بشكل كبير جراء تفشي الجائحة في مصر والدول الأخرى، الأمر الذي أضعف حركة استيراد الملابس وتجارتها.وأوضح "جلال" أنه بسبب الحظر الكامل التي طبقته معظم الدول بعدما انتشر فيروس كورونا، فقد أدى إلى ضعف او توقف حركة التجارة بشكل عام ومنها استيراد الملابس، معلقًا: «العروض الحقيقية هي اللي بتشد الزبون، لما يلاقي السعر فعلا مناسب ولقطة».وتابع أنه اعتمد التجار والمحلات على عرض الملابس المتاحة فقط في المخازن دوت استيراد شحنات جديدة، موضحًا أنه رغم العروض إلا أن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مد فترة الأوكازيون ستعطي فرصة أكبر أمام الزبائن للاقبال على الشراء.خلال عام 2020 شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12%، لتصل 63 مليارا و587 مليون دولار، مقابل 71 مليارًا و862 مليون دولار خلال عام 2019، وكذا الصادرات المصرية انخفضت بنسبة 1% لتسجل 25 مليارًا و295 مليون دولار، مقابل 25 مليارًا و637 مليون دولار خلال عام 2019.