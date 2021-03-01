«ماستركارد» تطلق خدمة «كليك تو باى» للدفع الرقمى فى الإمارات

أطلقت شركة "ماستركارد" (Mastercard) الأمريكية، المتخصصة في نظم الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، خدمة "كليك تو باي" (Click to Pay) لحاملي بطاقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن الجيل الجديد من تقنيات التجارة الإلكترونية الأسهل والأكثر أمانًا.وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الخدمة الجديدة ستمكن حاملي البطاقات من الدفع الفوري نظير الخدمات والسلع، دون الحاجة إلى إدخال بيانات اعتماد بطاقتهم في كل مرة أو تخزين هذه المعلومات الحساسة مع تجار مختلفين، مشيرًا إلى أن الإمارات أصبحت بذلك أولى دول المنطقة في دعم هذه الخدمة.وأضافت أن شركاءها من مختلف الصناعات يدعمون هذه الخدمة، مع وجود استعداد لدى مزيد من التجار لاعتماد الخدمة خلال الأشهر المقبلة.وأشارت إلى أن خدمة "كليك تو باي"، التي تهدف إلى تسهيل عملية الدفع الإلكتروني وجعلها أكثر راحة بالنسبة للمستهلكين، من خلال استبدال عملية إدخال أرقام وبيانات الحساب الشخصي عند الدفع، بزر الدفع الرقمي الذي يحافظ على ملف البطاقة الائتمانية الأساسي محميًا، مضيفة أن هذه الخدمة ستقلل من مخاطر الاحتيال والتزوير؛ نظرا لاعتمادها على خاصية "الرموز المميزة"، والتي تجعل التجربة أكثر أمانًا ومحمية بطريقة أفضل، خاصة مع استخدام المشتري والبائع لنفس الخدمة.