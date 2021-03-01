رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«ماستركارد» تطلق خدمة «كليك تو باى» للدفع الرقمى فى الإمارات

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:13 م
ماستركاردكليك تو
ماستركاردكليك تو باي
ا ش ا
طباعة
أطلقت شركة "ماستركارد" (Mastercard) الأمريكية، المتخصصة في نظم الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، خدمة "كليك تو باي" (Click to Pay) لحاملي بطاقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن الجيل الجديد من تقنيات التجارة الإلكترونية الأسهل والأكثر أمانًا.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الخدمة الجديدة ستمكن حاملي البطاقات من الدفع الفوري نظير الخدمات والسلع، دون الحاجة إلى إدخال بيانات اعتماد بطاقتهم في كل مرة أو تخزين هذه المعلومات الحساسة مع تجار مختلفين، مشيرًا إلى أن الإمارات أصبحت بذلك أولى دول المنطقة في دعم هذه الخدمة.

وأضافت أن شركاءها من مختلف الصناعات يدعمون هذه الخدمة، مع وجود استعداد لدى مزيد من التجار لاعتماد الخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت إلى أن خدمة "كليك تو باي"، التي تهدف إلى تسهيل عملية الدفع الإلكتروني وجعلها أكثر راحة بالنسبة للمستهلكين، من خلال استبدال عملية إدخال أرقام وبيانات الحساب الشخصي عند الدفع، بزر الدفع الرقمي الذي يحافظ على ملف البطاقة الائتمانية الأساسي محميًا، مضيفة أن هذه الخدمة ستقلل من مخاطر الاحتيال والتزوير؛ نظرا لاعتمادها على خاصية "الرموز المميزة"، والتي تجعل التجربة أكثر أمانًا ومحمية بطريقة أفضل، خاصة مع استخدام المشتري والبائع لنفس الخدمة.

موضوعات متعلقة

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

الصور

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

9 مارس.. أحلام صبح وشهيد ريتا فى منتدى الاستقلال الثقافى

الأربعاء.. هبة ربيع تناقش «روح الفراشة» بالنيل الثقافية

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى