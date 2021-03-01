وزراء خارجية دول وسط أوروبا يبحثون فى سلوفينيا تطورات كورونا

بحث إلكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، اليوم، مع وزراء خارجية دول وسط أوروبا "سلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر" اليوم في مدينة بردو بسلوفينيا تطورات جائحة كورونا وأولويات رئاسة سلوفينيا للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الإثنين، إن الوزراء الخمسة الأعضاء فى مجموعة "سي 5 " بحثوا قضايا أخرى، مثل توسعة الاتحاد الأوروبي ليشمل دول غرب البلقان.وذكر البيان أن الوزراء الخمسة اتفقوا على مطالبة وكالة الأدوية الأوروبية بتسريع الموافقة على اللقاحات الجديدة لكورونا.وأكد وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج في تصريحاته اليوم، على الحاجة إلى خلق آفاق مستقبلية مهمة مع الاتفاق على إصدار جواز السفر الأوروبي الأخضر الخاص بالخلو من وباء كورونا.وأعرب وزير الخارجية عن سعادته لموافقة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مبدئيًا على الجواز الأخضر، وأنها ستقدم مشروع قانون جواز السفر الرقمي الأخضر في مارس الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تعتبر تذكرة عودتنا إلى الحياة الطبيعية في وقت مبكر من الصيف المقبل.وأكد وزراء خارجية مجموعة الدول الخمس بشكل خاص على التضامن وتبادل المساعدات أثناء فترة الوباء.ولفت البيان إلى تأكيد النمسا أن التعاون القائم على الشراكة يجب أن يستمر خاصة خلال رئاسة سلوفينيا للاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن سلوفينيا ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في وقت صعب للغاية.