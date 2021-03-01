«فاينانشيال تايمز»: المجر تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر الإثنين، أن المجر قررت استخدام اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية بالرغم من أنه لم يحصل بعد على موافقة الاتحاد الأوروبي، لتخالف بذلك القواعد المتفق عليها بين دول الاتحاد وتلزم بعدم نشر أي لقاح من دون الحصول على تصريح وكالة الأدوية الأوروبية أو أن يتم شراؤه عبر استراتيجيتها المركزية.وأفادت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن المجر طلبت جرعات من لقاحات انتجتها شركات فيزر- بيونتيك وموديرنا وأكسفورد-أسترازينيكا عبر الاتحاد الأوروبي، لكنها أصبحت العضو الوحيد في الكتلة الذي وافق أيضًا على لقاحي سينو فارم الصيني وسبوتنيك في الروسي.ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قوله، في يوم الجمعة الماضية: "بإننا إذا لم يكن لدينا اللقاحان الروسي والصيني، فسنواجه مشكلة كبيرة".في هذا، يقول نقاد إن الحكومة المجرية، بتجاوزها نظام الاتحاد الأوروبي، تتحمل مخاطر قانونية وصحية وسياسية. لكن الصفقات الروسية والصينية تعني أيضًا أن المجر لديها حق الوصول إلى جرعات أكبر بكثير من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.في الوقت نفسه، أكد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المجر قدمت 18.3 جرعة لقاح لكل 100 شخص بحلول يوم الخميس الماضي. وهذا يضعها في مرتبة متقدمة بأكثر من 50 في المائة على الدنمارك، ثاني أفضل دولة في الاتحاد الأوروبي إمدادًا، والتي أعطت 12 جرعة لكل 100 شخص.يقول جيرجيلي جولياس، أحد مساعدي أوربان، إن المجر ستكون قادرة على تطعيم المزيد من الأشخاص في الأسبوعين المقبلين مقارنة بالشهرين السابقين مجتمعين بفضل لقاح سينوفارم.فيما يضيف استفان جيورجي، وزير الدولة في مكتب أوربان المسؤول عن التطعيم، أن الحكومة بدأت نشر لقاح سينوفارم يوم الأربعاء الماضي وتخطط لإعطاء 275 ألف جرعة في الأيام السبعة الأولى. كما أنها تريد تطعيم 2.4 مليون شخص بحلول عيد الفصح، أو ما يمثل حوالي 24 في المائة من السكان.