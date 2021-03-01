الصين تمنح لبنان 50 ألف جرعة من لقاح كورونا

قال سفير الصين لدى لبنان في تغريدة، اليوم الإثنين، إن بلاده ستتبرع بـ50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم للبنان، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة المنكوبة بالأزمات تفشيا لكوفيد-19 حصد أرواح نحو 4700.وبدأ لبنان الذي يعاني من أزمة مالية حملته للتطعيم ضد فيروس كورونا الشهر الماضي بعد تلقي الجرعات الأولى من لقاح فايزر-بيونتك بمساعدة من البنك الدولي.