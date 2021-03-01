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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تمنح لبنان 50 ألف جرعة من لقاح كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:02 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال سفير الصين لدى لبنان في تغريدة، اليوم الإثنين، إن بلاده ستتبرع بـ50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم للبنان، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة المنكوبة بالأزمات تفشيا لكوفيد-19 حصد أرواح نحو 4700.

وبدأ لبنان الذي يعاني من أزمة مالية حملته للتطعيم ضد فيروس كورونا الشهر الماضي بعد تلقي الجرعات الأولى من لقاح فايزر-بيونتك بمساعدة من البنك الدولي.

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