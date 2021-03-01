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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوغندا تستدعى 1000 جندى لمكافحة الإرهاب بالصومال

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:07 م
قوات الدفاع الشعبية
قوات الدفاع الشعبية
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استدعت أوغندا 1000 جندي من قوات الدفاع الشعبية تحت قوات الاحتياط لديها بغرض الانتشار في الصومال ومكافحة الإرهاب.

وقال الجيش الأوغندى حسبما نقل راديو "شابيلي" الصومالي، اليوم الإثنين: إنه كان من المفترض أن ينتشر الجنود في الصومال خلال شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل الخطط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيتعين على الجنود الذين تم استدعاؤهم في الوقت الحالي الخضوع لتدريب عسكري مكثف لمدة أربعة شهور لإعدادهم لخوض عمليات عسكرية شاقة تُنفذ ضد الحركة "الشباب" الإرهابية في الصومال.

وكانت أوغندا قد أرسلت أكثر من 6 آلاف جندي إلى الصومال والذين طالما يواجهون العناصر الإرهابية للحركة منذ عام 2007، كما أن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية قد تمكنوا من طرد الميليشيات خارج العاصمة الصومالية مقديشيو وبلدات أخرى كبرى.

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