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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: ضربات أمريكا على مواقع سورية عطلت مفاوضات بين واشنطن وطهران

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:21 م
سيرجي ريابكوف، نائب
سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي
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أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أنَّ الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى مواقع في سوريا أسفرت عن تعطيل مفاوضات غير رسمية بين واشنطن وطهران.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ريابكوف قوله، اليوم الإثنين، أنَّ «الغارة الجوية الأمريكية في سوريا تزامنت مع تحضيرات كثيفة لعقد لقاء بين وفود أمريكية وإيرانية»، مضيفًا أنَّه «لا شك أن قوى مؤثرة في واشنطن اتخذت خطوات لتعطيل هذا اللقاء».

وكان سلاح الجو الأمريكي استهدف في 28 فبراير الماضي، استهدف مواقع قال البنتاجون إنها تابعة لكتائب «حزب الله» العراقية وكتائب «سيد الشهداء» في مدينة البوكمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن الغارات جاءت ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين بالعراق.

إيران أعلنت في وقت سابق رفضها اقتراح الاتحاد الأوروبي تنظيم محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن بخصوص الاتفاق النووي، وسط غياب إشارات إلى استعداد الولايات المتحدة لرفع عقوباتها عن إيران.

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