إطلاق أغنية «أنا دولة» احتفالا بأعياد المرأة المصرية

بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة المصرية والتي يتم الاحتفال بها خلال شهر مارس من كل عام، سيتم إطلاق أُغنية "أنا دولة" برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع شركة بيج بيلبورد.الأغنية من إنتاج وغناء الدكتور علي غُزلان تشاركه الغناء الفنانة مروة ناجي، إخراج محمد المصري، كلمات عمر العبد، ألحان محمد صبري، توزيع مؤمن ياسر، ومونتاج خالد إبراهيم.تناقش الأغنية قضية التحرش الجنسي، وسيتم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القادمة تزامنا مع الاحتفالات بأعياد المرأة المصرية.