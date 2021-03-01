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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة أمريكا في بغداد: ندعم خطوات الحكومة العراقية لحل الوضع في الناصرية

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:39 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالعراق،
ا ش ا
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أعربت السفارة الأمريكية بالعراق، اليوم الإثنين، عن دعمها لخطوات الحكومة العراقية لحل الوضع في الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وذكرت السفارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا): "تابعنا عن كثبٍ أعمال العُنف الأخيرة في الناصرية التي أسفرتْ عن إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين على نحو مأساوي وإصابة مئات الأفراد"، معربة عن الأسى للضحايا ولذويهم، تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وتابعت السفارة "لقد شجعتنا الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتهدئة التوترات وحل الوضع في الناصرية سلميا وتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة"، مشددة على أن الضحايا وذويهم يستحقون الشفافية الوافية والمساءلة الكاملة.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت، السبت، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي وقعت في الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، للتحقيق في الأحداث التي حدثت في مدينة الناصرية، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات غاضبة، وعلى إثر تلك الاحتجاجات أجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس الماضي، زيارة إلى المحافظة على رأس وفد أمني، فيما قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته من منصبه بعد سقوط قتلى وعشرات المصابين في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.

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