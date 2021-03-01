«تنسيقية شباب الأحزاب» تشكر الرئيس السيسي على تأجيل قانون الشهر العقاري

وتعهد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن يبقوا دائمًا صوت الوطن والمواطنين، وكان نواب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قد أصدروا بيانًا أعلنوا فيه مطالبتهم بعقد حوار مجتمعي حول تطبيق القانون في بيانهم رقم ١٨٦ لسنة ٠ ٢٠٢ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري.



تقدم نواب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بمجلسي النواب والشيوخ بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوجيه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.وثمن نواب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» دعوة السيد الرئيس لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية.وأكد نواب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» أن مواقف الرئيس دائمًا داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح.