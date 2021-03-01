لاتفيا تسجل 272 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في لاتفيا، اليوم الإثنين: تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" و3 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء اللاتفية الرسمية ليتا على موقعها الإلكتروني: بأن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 86 ألفًا و458 حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة به إلى 1621 حالة، بما يمثل حوالي 1.87% من إجمالي المصابين.