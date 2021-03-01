رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

القصة الكاملة لمعهد «الجينوم» الذي تسعى مصر لتأسيسه

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:41 م
معهد الجينوم
معهد الجينوم
سالي رطب
طباعة
تسعى مصر لتطوير القطاع البحثي بها والاهتمام بأحدث العلوم التي عرفتها البشرية، ومنها علم الجينوم الذي تهتم بدراسته دول العالم الكبرى نظرًا لقدرته على مكافحة الأمراض المستعصية مستقبلًا.

وتسعى مصر إلى افتتاح مركز مصري متخصص في هذا العالم، واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دراسة إنشاء "المركز المصري للجينوم"، والذي يهدف إلى إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف والوقوف بدقة على الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة.

ولكن ما هو علم الجينوم، وأهم ما توصلت له الأبحاث المصرية في هذا العلم، وتستعرض "الدستور" القصة الكاملة في التقرير التالي.

منذ عام 2003 بدأت دراسات التركيبات الجينية لكل مجتمع، وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز المصري للجينوم، هو الخريطة الجينية للبشرية للأجناس المختلفة، موضحًا أن مشروع "الجينوم" يستهدف دراسة 100 ألف عينة لتشخيص الأمراض المزمنة المتكررة بالمنطقة لكشف هل هي عوامل وراثية أم ما السبب الذي يرجع لها، ورغم وصول تكلفة المشروع مليارات الجنيهات حسب تصريحات وزير التعليم العالي إلا أنه سيخدم البشرية بشكل كبير.

ـ علم الجينوم
علم الجينوم هو أحد فروع علم الوراثة المتعلق بدراسة الجينوم، أي كامل المادة الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية، لتحديد تسلسل الحمض النووي بشكل كامل ورسم الخرائط الدقيقة للجينوم.

وفي أوائل عام 2001م، تم الانتهاء من النسخة الأولية من مشروع الجينوم البشري، وفي عام 2007م تم الإعلان عن انتهاء مشروع الجينوم البشري بواقع خطأ واحد في كل 20،000 نيكلوتيده في كل الكروموسومات

ـ الأبحاث المصرية عن علم الجينوم
في عام 2019، تمكن فريق بحثي مصري بقيادة محمد سلامة مدير مركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة، من تحقيق إنجاز طبي جديد، وتسجيل "الجين المصري الفريد"، بمشروع الخريطة الجينية المصرية "الجينوم المصري"، بالتعاون بين جامعتي لوبيك الألمانية، والمنصورة، واعتمدت الدراسة على تحليل عينات من الحمض النووي من 110 فردًا، من أصول مصرية باستخدام تقنيات متطورة، وبفحص البيانات ومقارنتها بنظائرها الإفريقية والأوروبية، تمكن القائمون على هذه الدراسة من إثبات أن المصريين يتمتعون بما قد يطلق عليه "الجين المصري الفريد"، وتعد هذه الدراسة ـ الأولى من نوعها ـ خطوة هامة نحو مزيد من الأبحاث التي قد توفر لنا في المستقبل إلماما دقيقا بالطفرات الجينية الخاصة بالمصريين وعلاقتها بنشوء وانتشار الأمراض.

وتختلف التركيبة الجينية للبشر بشكل جزئي من مكان إلى آخر في جميع أنحاء العالم، فهي تحدد مظهرنا وقابليتنا للإصابة بالأمراض والاستجابة للعلاج؛ فالدواء الواحد قد لا يتناسب معك بالقدر الذى يتناسب به مع آخرين، بمعنى آخر قد يسبب لك الدواء آثارًا جانبيةً خطيرة بينما لا يُحدث ذلك لآخرين، وذلك يرجع إلى عوامل مثل العمر وأسلوب الحياة والحالة الصحية، وقبل ذلك كله إلى الجينات البشرية.

موضوعات متعلقة

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

الصور

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

بدء الربيع والقمر «الدودي».. 9 ظواهر فلكية في شهر مارس

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور 4 أعمال أدبية لـ عبدالرحيم كمال عن دار إنسان

الأربعاء.. علي الأعرجي يناقش مجموعاته الشعرية بالنيل الثقافية

الأربعاء.. نانيس عرفات تناقش «حلم مدام ريتا» بالنيل الثقافية

هيئة الكتاب تعلن فتح باب التقدم لجائزة «أفضل كتاب»