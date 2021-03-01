القصة الكاملة لمعهد «الجينوم» الذي تسعى مصر لتأسيسه

تسعى مصر لتطوير القطاع البحثي بها والاهتمام بأحدث العلوم التي عرفتها البشرية، ومنها علم الجينوم الذي تهتم بدراسته دول العالم الكبرى نظرًا لقدرته على مكافحة الأمراض المستعصية مستقبلًا.وتسعى مصر إلى افتتاح مركز مصري متخصص في هذا العالم، واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دراسة إنشاء "المركز المصري للجينوم"، والذي يهدف إلى إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف والوقوف بدقة على الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة.ولكن ما هو علم الجينوم، وأهم ما توصلت له الأبحاث المصرية في هذا العلم، وتستعرض "الدستور" القصة الكاملة في التقرير التالي.منذ عام 2003 بدأت دراسات التركيبات الجينية لكل مجتمع، وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز المصري للجينوم، هو الخريطة الجينية للبشرية للأجناس المختلفة، موضحًا أن مشروع "الجينوم" يستهدف دراسة 100 ألف عينة لتشخيص الأمراض المزمنة المتكررة بالمنطقة لكشف هل هي عوامل وراثية أم ما السبب الذي يرجع لها، ورغم وصول تكلفة المشروع مليارات الجنيهات حسب تصريحات وزير التعليم العالي إلا أنه سيخدم البشرية بشكل كبير.ـ علم الجينومعلم الجينوم هو أحد فروع علم الوراثة المتعلق بدراسة الجينوم، أي كامل المادة الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية، لتحديد تسلسل الحمض النووي بشكل كامل ورسم الخرائط الدقيقة للجينوم.وفي أوائل عام 2001م، تم الانتهاء من النسخة الأولية من مشروع الجينوم البشري، وفي عام 2007م تم الإعلان عن انتهاء مشروع الجينوم البشري بواقع خطأ واحد في كل 20،000 نيكلوتيده في كل الكروموسوماتـ الأبحاث المصرية عن علم الجينومفي عام 2019، تمكن فريق بحثي مصري بقيادة محمد سلامة مدير مركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة، من تحقيق إنجاز طبي جديد، وتسجيل "الجين المصري الفريد"، بمشروع الخريطة الجينية المصرية "الجينوم المصري"، بالتعاون بين جامعتي لوبيك الألمانية، والمنصورة، واعتمدت الدراسة على تحليل عينات من الحمض النووي من 110 فردًا، من أصول مصرية باستخدام تقنيات متطورة، وبفحص البيانات ومقارنتها بنظائرها الإفريقية والأوروبية، تمكن القائمون على هذه الدراسة من إثبات أن المصريين يتمتعون بما قد يطلق عليه "الجين المصري الفريد"، وتعد هذه الدراسة ـ الأولى من نوعها ـ خطوة هامة نحو مزيد من الأبحاث التي قد توفر لنا في المستقبل إلماما دقيقا بالطفرات الجينية الخاصة بالمصريين وعلاقتها بنشوء وانتشار الأمراض.وتختلف التركيبة الجينية للبشر بشكل جزئي من مكان إلى آخر في جميع أنحاء العالم، فهي تحدد مظهرنا وقابليتنا للإصابة بالأمراض والاستجابة للعلاج؛ فالدواء الواحد قد لا يتناسب معك بالقدر الذى يتناسب به مع آخرين، بمعنى آخر قد يسبب لك الدواء آثارًا جانبيةً خطيرة بينما لا يُحدث ذلك لآخرين، وذلك يرجع إلى عوامل مثل العمر وأسلوب الحياة والحالة الصحية، وقبل ذلك كله إلى الجينات البشرية.