المملكة المتحدة تسجل 5455 إصابة بكورونا و104 وفيات

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، 5 آلاف و455 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن المملكة سجلت 104 حالات وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، طبقًا للبيانات الرسمية.وأشارت الشبكة إلى أن إجمالي عدد الذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح "كورونا" بلغ 20 مليونًا و275 ألفًا و451 شخصًا.