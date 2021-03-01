26 وفاة و6068 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، عن تسجيل 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و26 حالة وفاة.وأوضحت الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 397 ألفًا و158 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 41 ألفًا و175 حالة.ولفتت الصحة الأردنية إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات بلغ 264 حالة، فيما غادرت 165 حالة، مضيفة أن عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1597 حالة.