يسرا اللوزى تنتهى من «بين السما والأرض» منتصف شهر رمضان

واصلت الفنانة يسرا اللوزي، تصوير أحداث مسلسلها الجديد "بين السما والأرض" والمنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المقبلة، وذلك في أحد اللوكيشنات الداخلية باستديوهات منطقة السادس من أكتوبر.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن اللوزي دخلت في حالة إرهاق شديدة بسبب كثرة أيام وساعات التصوير، لافتا إلى أنها ستنتهي من تصوير مشاهدها في العمل خلال منتصف شهر رمضان المقبل.مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة وغادة عادل وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد بدير ومحمد ثروت وعدد آخر من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجي ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 15 حلقة فقط تعرض في النصف الأول من شهر رمضان.