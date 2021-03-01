ترشيح سامى مغاورى للمشاركة فى «الأب المثالى»

يعكف صناع مسلسل "الأب المثالي" للفنان علي ربيع على التحضير للعمل استعدًادا لانطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، ليخوض المنافسة الرمضانية المقبلة.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن المخرج معتز التوني يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على كافة تفاصيل العمل قبل انطلاق تصويره، بالإضافة إلى إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، ومعاينة أماكن التصوير، مشيرًا إلى أن الفنان سامي مغاوري من المرشحين بقوة للمشاركة في بطولة العمل ولكنه لم يتعاقد رسميًا حتى الآن."الأب المثالي" من بطولة على ربيع فى 15 حلقة أيضا، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد محمدي وأحمد محيى، وإخراج معتز التوني الذي انتهى من تصوير مسلسل "اللعبة.. ليلفل الوحش" خلال الأيام الماضية.