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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطاقة الذرية»: إيران لم تقدم تفسيرات بشأن آثار اليورانيوم فى موقع غير معلن

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:56 م
المدير العام للوكالة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي
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عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عن قلق الوكالة "البالغ" إزاء تقاعس طهران عن تقديم تفسير لوجود جزيئات يورانيوم في إحدى منشآتها غير المعلنة.

وقال جروسي، خلال اجتماع افتراضي لمجلس محافظي الوكالة، وفقًا لقناة (روسيا اليوم)، "إن وجود العديد من جزيئات اليورانيوم بشرية المنشأ، بما فيها تلك ذات التكوين النظائري المتغير، في أحد المواقع الإيرانية، التي لم يتم إبلاغ الوكالة عنها، هو دليل واضح على أن مواد نووية أو معدات ملوثة بمواد نووية كانت موجودة في ذلك الموقع".

وأضاف جروسي أنه بعد 18 شهرًا لم تتمكن إيران من تقديم التفسير الضروري والكامل والموثوق تقنيًا لوجود هذه الجزيئات، وأن الوكالة تشعر بقلق بالغ من أن المواد النووية غير المعلنة ربما كانت موجودة في ذلك الموقع غير المعلن، وأن إيران مستمرة في عدم الإبلاغ بمثل هذه المواد النووية بموجب اتفاقية الضمانات.

وأشار إلى ثلاثة مواقع أخرى لم تعلن طهران للوكالة عن أي منها، بالإضافة إلى أن طهران لم تجب على أي من أسئلة الوكالة بخصوص احتمال وجود مواد نووية فيها.

وذكر جروسي أن نتائج تحليل العينات البيئية التي أخذت عام 2020 في موقعين منها، كشفت عن وجود جزيئات يورانيوم بشرية المنشأ، وأن الوكالة نقلت هذه النتائج والأسئلة الناجمة عنها إلى طهران، مضيفًا أنه تم إبلاغ طهران بأن وقف أو تقييد وصول المفتشين الدوليين للمواقع النووية سيكون له تأثير سلبي على عمل الوكالة.

ودعا إلى عدم تحويل عمليات التفتيش التي تجريها هيئته في إيران إلى ورقة مساومة توضع على طاولة المفاوضات، في وقت تفكر القوى الكبرى بإطلاق مفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

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