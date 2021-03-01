«سامسونج» تكشف عن تقنية للتكبير البصرى المطوى لكاميرات الهواتف

أزاحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم، اليوم الإثنين، الستار عن وحدة كاميرا رقمية جديدة مزودة بتقنية التكبير البصري المطوي (folded zoom) والتي تتيح التكبير حتى 10 مرات (10x)، للاستخدام في منتجاتها القادمة من الهواتف الذكية.وأعلنت الشركة اليوم أنها ستبدأ في الإنتاج الضخم لتقنية الكاميرا الجديدة، زاعمة أنها ستكون أول صانع كوري جنوبي يفعل ذلك حسبما أفادت صحيفة (ذا كوريا هيرالد) الكورية الجنوبية.وتتيح تقنية التكبير المطوي لصانعي الأجهزة المحمولة تقليل بروز الكاميرا الرقمية في الهواتف الذكية.