رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«سامسونج» تكشف عن تقنية للتكبير البصرى المطوى لكاميرات الهواتف

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:53 م
سامسونج
سامسونج
ا ش ا
طباعة
أزاحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم، اليوم الإثنين، الستار عن وحدة كاميرا رقمية جديدة مزودة بتقنية التكبير البصري المطوي (folded zoom) والتي تتيح التكبير حتى 10 مرات (10x)، للاستخدام في منتجاتها القادمة من الهواتف الذكية.

وأعلنت الشركة اليوم أنها ستبدأ في الإنتاج الضخم لتقنية الكاميرا الجديدة، زاعمة أنها ستكون أول صانع كوري جنوبي يفعل ذلك حسبما أفادت صحيفة (ذا كوريا هيرالد) الكورية الجنوبية.

وتتيح تقنية التكبير المطوي لصانعي الأجهزة المحمولة تقليل بروز الكاميرا الرقمية في الهواتف الذكية.

موضوعات متعلقة

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري عامين

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

الصور

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

أيام زمان

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

9 مارس.. أحلام صبح وشهيد ريتا فى منتدى الاستقلال الثقافى

الأربعاء.. هبة ربيع تناقش «روح الفراشة» بالنيل الثقافية

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى